Una malattia non le ha dato scampo, il sorriso di Alice si è spento a 31 anni

ANCONA - L'intera comunità anconetana è in lutto per la morte di Alice Galeazzi, 31 anni, figlia del dj ed organizzatore di eventi Roberto Galeazzi. La giovane si è spenta nella giornata di ieri all'ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverata a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Circa due anni fa Alice aveva scoperto una terribile malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Amante della cucina, Alice aveva lavorato negli anni in diversi locali della città dorica, oltre ad aver aperto una panetteria all'interno del mercato delle Erbe di corso Mazzini. La sua battaglia la combatteva sempre con il sorriso, nonostante fosse consapevole che il mostro la stava pian piano divorando. La 31enne lascia la mamma Patrizia e la sorella Marta. Ancora da fissare i funerali.