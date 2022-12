Il malore non le dà scampo, muore a 15 anni pochi giorni dopo il compleanno: donati gli organi

ANCONA - Era arrivata al Salesi dall'ospedale Fermo, già in condizioni molto gravi. Una ragazzina di soli 15 anni, Isis Morniga, è morta ieri intorno a mezzogiorno. Il giorno prima di sentirsi male aveva festeggiato il suo compleanno, ma poche ore dopo la gioia tutto si è trasformato in tragedia. Secondo quanto riportato dal bollettino medico dell'Azienda Ospedli Riuniti delle Marche, la ragazza era stata ricoverata l'8 dicembre scorso in rianimazione pediatrica dopo essere arrivata dall'ospedale di Fermo, dove era stata portata il giorno prima "in seguito al progressivo e rapido deterioramento dello stato di coscienza fino al coma". La ragazza era stata colpita da una vasta lesione ischemica al cervelletto e tronco encefalo. Le sue condizioni si sono mantenute estremamente critiche durante il ricovero e alle 12,40 dell'11 dicembre è stata dichiatrata morte cerebrale. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi.