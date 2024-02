Moria di mucche nella stalla piena di escrementi, doppio processo per un allevatore

SERRA DE' CONTI - Una moria di mucche da latte, in una stalla dove erano custoditi un migliaio di bovini, aveva fatto scattare una ispezione del personale dell'Asur, insieme ai carabinieri, facendo emergere pesanti irregolarità per una cooperativa di allevatori. La struttura non era pulita, il pavimento scivoloso, sia per l'acqua piovana che non veniva correttamente allontanata quando le condizioni atmosferiche peggioravano, sia per la presenza degli escrementi degli stessi animali, e le condizioni igieniche erano precarie, incompatibili con la natura degli animali. Con l'accusa di abbandono di animali, tenuti in cattive condizioni produttive di gravi sofferenze, il legale rappresentante della cooperativa è finito a processo. Si tatta di un 58enne della provincia dorica. Le irregolarità erano emerse a dicembre del 2021 ma non erano scattati sequestri. Sui vitellini neonati il personale sanitario aveva contestato anche una inadeguata somministrazione del primo latte, la colostratura, quella che è in grado di fornire loro anticorpi per le difese immunitarie. Questa mattina, davanti alla giudice Tiziana Fancello, è emerso che l'imputato ha un altro procedimento per la stessa vicenda davanti ad un'altra giudice dove ha fatto richiesta di messa alla prova (Map) e il cui programma verrà presentato il prossimo 3 ottobre.

Se verrà approvato e lo concludera il reato si estinguerà e non potrà essere processato per la stessa cosa due volte. Il procedimento davanti alla giudice Fancello è stato quindi al momento sospeso in attesa di vedere l'esito della Map. L'imputato è difeso dall'avvocato Fabrizio Naspi. Le mucche decedute sarebbero state 24. Il secondo processo è partito per la denuncia di una associazione animalista. Lo stesso allevamento ha una procedura alla Corte di Conti, per un presunto danno erariale perché aveva fatto richiesta di fondi europei per migliorare il benessere animale. Ricevuti 80mila euro, da spalmare in cinque anni, non li avrebbe utilizzati per migliorare la stalla. L'istruttoria è ancora in corso e l'udienza è fissata per maggio.