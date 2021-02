Malore mentre spala la neve davanti casa, Moreno morto a 53 anni

Stava spalando la neve davanti il suo appartamento di Offagna, quando è stato colto da un malore fatale che l'ha strappato da questo mondo a 53 anni. E' morto così Moreno Palmucci ed ora l'intera comunità è sotto choc.

A dare l'allarme sono stati i vicini che l'hanno visto accasciarsi al suolo. SUl posto il personale del 118 che ha tentato invano di rianimarlo: ormai però per il suo cuore non c'era più niente da fare. Palmucci era una figura molto conosciuta in paese e fino allo scorso anno aveva lavorato come dipendente alla Xpo Logistics. I funerali si svolgeranno domani, 16 febbraio, alle ore 10:00 con rito Cattolico presso la Chiesa Parrocchiale di San Tommaso di Offagna.