Il vigilante la sorprende mentre ruba, lei lo morde alla mano: denunciata una 25enne

Era entrata con la scusa di fare la spesa in un supermercato della Baraccola. Fatto un rapido giro tra le corsie ha arraffato due bottiglie di superacolici nascondendole nella borsa. A notare la giovane di origine dominicana (già conosciuta in quell'ipermercato per altri episodi di furti) c'era un addetto alla sicurezza che, chiamati subito i carabinieri, ha deciso di affrontare la 25enne facendola uscire allo scoperto. Le ha chiesto di consegnare la refurtiva ma lei, di contro, ha reagito dandogli un morso alla mano e scappando via a piedi.

Quando i militari del Norm sono entrati all'interno del negozio la ladra si era già dileguata ma, grazie alle indicazioni del vigilante ferito e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti ad identificarla. Così per lei è scattata la denuncia a piede libero per rapina impropria.

Sabato notte, invece, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato in via Flaminia un'auto su cui viaggiava un 27enne anconetano. Il giovane non sembrava lucido e così lo hanno sottoposto ad alcol test. Il risultato non ha lasciato spazio a dubbi. Il tasso era di 1,28 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata.