Imbratta il Monumento ai Caduti con una dedica amorosa. Ai poliziotti: «Non sapevo fosse così importante»

ANCONA - Insieme a due ragazze cammina in direzione di piazza IV Novembre, si dirige verso il Monumento ai Caduti e brandendo una penna scrive sulla stele una dedica amorosa. L'autore del gesto, un 19enne polacco, è stato denunciato dalla polizia e dovrà rispondere di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Il fatto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

A fermare il ragazzo sono stati gli agenti della Squadra Volante di Ancona. Il 19enne, in zona insieme a due ragazze di 22 anni, si è giustificato così con i poliziotti: «Non sapevo che il monumento fosse così importante, mi dispiace per quello che ho fatto». I poliziotti lo hanno portato in Questura e, dopo i rilievi di rito, lo hanno denunciato.