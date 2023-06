Dedica amorosa sulla stele del Monumento ai Caduti, per il vandalo scatta il foglio di via dalla città

Il Questore di Ancona ha emesso nei confronti dell'imbrattatore del Monumento ai caduti del Passetto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ancona. Il ragazzo, 19enne polacco, nei giorni scorsi aveva imbrattato con l'inchiostro il noto monumento scrivendo sulla stele una dedica amorosa., La misura si è resa necessaria in considerazione dei suoi numerosi precedenti di polizia. Il giovane infatti, nonostante la giovane età, si è già segnalato per comportamenti violenti, reati contro la persona e il patrimonio. Il 19enne, residente ad Osimo, non potrà per un anno venire ad Ancona, se non per comprovate esigenze sanitarie.

Il fatto

Il ragazzo nella notte tra lunedì e martedì si era diretto verso il Monumento ai Caduti e brandendo una penna aveva scritto sulla stele una dedica amorosa. La polizia lo aveva denunciato per imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Il 19enne, in zona insieme a due ragazze di 22 anni, si era giustificato così con i poliziotti: «Non sapevo che il monumento fosse così importante, mi dispiace per quello che ho fatto».