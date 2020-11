Parcheggio di Montignano, lavori quasi completati: ecco la situazione

SENIGALLIA – Verranno completati entro brevissimo tempo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Oberdan nella frazione di Montignano già in avanzata fase di esecuzione.

L’impresa appaltatrice riprenderà il cantiere entro la prossima settimana e nei successi dieci giorni lavorativi verranno completati i pochi lavori che rimangono (recinzione sopra il muro di sostegno, pavimentazione in mattoni intorno al monumento di “ Villa Ruspoli”, tappetino stradale e pavimentazione nuovo tratto di marciapiede). Successivamente si darà corso ai lavori del verde tramite ditta specializzata. Presto quindi gli abitanti di Montignano potranno beneficiare di un’opera pubblica importante per la vita della frazione.