Tentata rapina alle poste, cliente minacciata con una pistola puntata alla testa

MONTEMARCIANO- Tentata rapina questa mattina alle Poste di Montemarciano, zona monte. Intorno alle 8:45 un uomo con il volto coperto e armato di pistola è entrato nell’ufficio postale minacciando una cliente che si è ritrovata con l’arma puntata alla testa. Il rapinatore ha intimato le dipendenti di aprire la cassaforte ma, non avendo quest’ultime i codici per aprirla, ha desistito e si è allontanato a piedi facendo perdere le sue tracce. Sul posto intervenuti i carabinieri della Compagnia di Senigallia che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e indagando per identificare il rapinatore. Al momento non è chiaro se la pistola fosse vera o finta. Fortunatamente non ci sono stati feriti e la ragazza minacciata con l’arma puntata alla testa non ha riportato nessuna lesione.