Piantagione di marijuana vicino a un parco, blitz dei carabinieri: caccia al coltivatore

MONTEMARCIANO - Undici piante di marijuana sono state sequestrate dai carabinieri nel corso di un servizio antidroga in un terreno agricolo vicino ad un parco pubblico di Montemarciano. Due piante avevano raggiunto la lunghezza di 92 cm, mentre le altre erano ancora in fase di crescita e raggiungevano i 20/30 cm.

Accanto alla coltivazione, i carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno trovato anche una sacca con il materiale necessario per il confezionamento della droga: un bilancino di precisione e alcuni ritagli in cellophane. La piantagione è stata sequestrata insieme al materiale: si indaga per capire chi la stesse coltivando.

L’ultimo importante risultato era stato conseguito ad agosto quando i carabinieri di Belvedere Ostrense hanno scoperto una coltivazione illecita di canapa in un’abitazione e hanno sequestrato 27 piante, procedendo all’arresto del responsabile e alla denuncia di tre complici.