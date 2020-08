Allacci abusivi, arrestato il vampiro d'energia elettrica: è un ex dipendente dell'Enel

MONTEMARCIANO - Scoperto il vampiro d’energia elettrica: era un ex dipendente dell’Enel. Ad arrestarlo ci hanno pensato i carabinieri di Montemarciano alla vigilia di Ferragosto. Tutto è nato dalla segnalazione di alcune irregolarità sulle modalità di prelievo della corrente elettrica nell’abitazione del 74enne. Durante il controllo, i militari hanno accertato che il pensionato, grazie alla sua esperienza in materia, aveva realizzato un allaccio abusivo ad una colonnina dell’Enel situata in strada. In questo modo, per molto tempo ha alimentato illegalmente la sua abitazione e altri due appartamenti di sua proprietà, collocati nello stesso stabile.

Grazie all’intervento di alcuni operatori dell’Enel è stato interrotto il collegamento abusivo. La cosa clamorosa è che, poco dopo aver lasciato l’abitazione, i carabinieri sono stati contattati da una donna che vive nello stesso condominio e che ha segnalato come la corrente fosse magicamente tornata. In effetti, il 74enne recidivo aveva prontamente eseguito un nuovo allaccio abusivo, stavolta prelevando la corrente dal contatore di una delle abitazioni del palazzo, per rifornire i tre appartamenti di sua proprietà. Anche il secondo allaccio è stato interrotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, durante un controllo svolto all’interno di una cantina utilizzata dall’uomo, è stato trovato vario materiale elettrico di proprietà dell’Enel, tra cui contatori, cavi, cassette degli attrezzi e molto altro, per un valore di 3.000 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per questo è scattato l’arresto, convalidato stamattina dal giudice, che ha disposto per l’uomo la misura cautelare dei domiciliari.