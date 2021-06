Bloccate a 20 metri sul costone del Monte, soccorsi per due donne 

Bloccate a circa 20 metri sul costone del Monte Conero, di fronte allo scoglio della Vela. Disavventura per due donne, per le quali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della Società di Salvamento di Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo. Un lavoro sinergico da parte delle diverse squadre di soccorso, che ha coinvolto anche la Guardia Costiera (GUARDA IL VIDEO).

E’ successo questa mattina. La Società di Salvamento è stata allertata dalla Guardia Costiera per alcune persone segnalate in difficoltà allo scoglio della Vela. La squadra,arrivata sul posto e constatata la particolarità del servizio, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivato un gommone dei pompieri da Ancona e una squadra via terra. I vigili del fuoco si sono arrampicati sul costone, hanno imbragato le donne e le hanno portate a terra in sicurezza. Le due signore hanno poi potuto proseguire la “gita” verso i Sassi Neri.