Contro la violenza sulle donne: la caserma si illumina di arancione

La caserma del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona in via della Montagnola si illumina di arancione: è l'iniziativa dell'Arma per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Un modo per sensibilizzare la cittadinanza su un problema di grande attualità e un modo di segnalare la vicinanza dell'Arma alle vittime di violenza, per ricordare che i Carabinieri sono sempre al loro fianco.