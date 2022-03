Si fa prestare il green pass da un amico, entrambi denunciati dalla polizia

MONSANO - Quando i poliziotti hanno controllato il suo green pass hanno subito capito che qualcosa non andava. Il nominativo della certificazione verde infatti non corrispondeva al suo documento di identità. E' quanto successo nelle scorse ore all'interno di una sala slot.

Il controllo è scaturito ai danni di un giovane che non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Il green pass che aveva esibito infatti era di proprietà di un suo amico che glielo aveva prestato per eludere la legge in vigore. La polizia ha quindi sequestrato il cellulare in suo possesso ed ha denunciato sia lui che il suo amico.