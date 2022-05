Sbanda col monopattino e centra in pieno alcune auto parcheggiate: il tasso alcolico è 6 volte superiore al limite

FALCONARA - Un tasso alcolico circa sei volte superiore al limite consentivo. E' il risultato dell'etilometro fatto ad un 50enne di origine belga, protagonista nelle scorse ore di un incidente stradale mentre guidava il suo monopattino.

L'uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro alcune auto parcheggiate ed è caduto provocandosi alcune lesioni, per fortuna non gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Ancona. Portato all'ospedale regionale di Torrette è stato sottoposto a test alcolemico che ha mostrato come fosse completamente ubriaco. Per lui è scattata la denuncia alla procura della Repubblica persso il Tribunale di Ancona.