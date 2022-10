Bloccata l'importazione di circa 2mila monitor touch screen provenienti dalla Cina: scatta la multa

I funzionari ADM dell’Ufficio di Ancona, a seguito di un’attività di controllo doganale all’importazione, hanno sequestrato 1.988 monitor touch screen, provenienti dalla Cina e destinati ad una azienda italiana.

Sulle confezioni della merce non erano presenti la descrizione del prodotto in lingua italiana e le indicazioni dell’importatore stabilito all’interno dell’UE, bensì riportata la sola indicazione dell’origine “made in China” e il nome di una società con marchio registrato al di fuori del territorio UE. L'Ufficio delle Dogane ha applicatop una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La merce è stata poi regolarizzata a seguito del rilascio del nulla osta della Camera di Commercio delle Marche. L’attività svolta rientra tra i controlli extratributari di ADM finalizzati ad evitare l’introduzione di prodotti di origine estera venduti in modo ingannevole, a difesa del consumatore