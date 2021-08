Trasferimento denaro "no limits", scoperto l'escamotage: multati titolare e clienti

Per eludere i limiti di legge legge ha consentito a 23 clienti di effettuare operazioni di trasferimento di denaro per importi inferiori al massimo consentito, ma tutte concentrate in un unico giorno. Sanzione per un operatore di trasferimento denaro, situato nel maceratese.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza di Macerata, in alcuni casi, anche a distanza di pochi minuti l’una dall’altra verso un unico beneficiario ma ordinate da mittenti diversi e per un importo complessivo di 25mila euro. Il titolare dell' esercizio è stato multato per 90mila euro. Per i clienti interessati, tutti di origine pakistana, è scattata la sanzione complessiva di 91mila euro.