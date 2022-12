Elisa parteciperà ai mondiali di ultramaratona. Si corre 24 ore consecutive: la 31enne ricevuta in Comune

JESI - Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, insieme al suo vice e assessore allo sport Samuele Animali, ha ricevuto in Municipio Elisa Bellagamba, la 31enne chiaravallese, jesina di adozione, che a Verona ha conquistato il pass di partecipazione ai mondiali di ultramaratona, disciplina che vede gli atleti impegnati nella corsa per ben 24 ore consecutive.

Elisa, con 220 km complessivi, è stata una delle tre italiane a terminare la competizione di carattere internazionale e ottenere così, grazie anche all’ottima distanza raggiunta, il diritto a partecipare all’ambito appuntamento mondiale in programma il prossimo anno a Taipei, in Cina. Elisa Bellagamba, che era accompagnata dal compagno e allenatore Diego Ciattaglia, ha raccontato a Sindaco e vice le particolari modalità di allenamento a cui si sottopone quotidianamente per riuscire a resistere così a lungo e ha rimarcato che la grandissima soddisfazione per il risultato raggiunto è da condividere con il suo allenatore e l’intero staff azzurro che l’ha supportata in questa avventura.

Fiordelmondo e Animali, nel complimentarsi con Elisa per la bellissima prestazione che contribuisce a dare prestigio di Jesi in ambito sportivo, ha donato alla campionessa una medaglia della città, con il più grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti sportivi.