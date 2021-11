Dalle Marche solidarietà alla Beccaglia: «Condannare il gesto e chi lo minimizza»

Quanto accaduto alla giornalista toscana Greta Beccaglia, con il palpeggiamento nel post-partita di Empoli-Fiorentina, ha aperto il dibattito in tutta Italia sul rispetto che è venuto a mancare ad una donna e ad una giornalista. Tra i pensieri e le riflessioni sono arrivati anche quelli del giornalista Andrea Carloni, presidente dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) marchigiana:

«Questo gesto è da condannare con fermezza. Anzi, va condannato il gesto e chi lo minimizza. Certe cose sono inqualificabili, è stata offesa una donna e una giornalista che stava facendo il suo lavoro nel dopogara e in diretta. Il nostro mondo si è schierato compatto al fianco di Greta, al quale mando il mio personale abbraccio, in particolare in Toscana dove sia l’Ordine dei Giornalisti sia l’Ussi sono scesi in campo in prima linea. Sono anche contento che abbia denunciato perché è ora di lanciare un messaggio chiaro che vada al di là dei gesti e delle convenzioni. Non dimentichiamoci che tutto questo è successo quando si celebrava la giornata contro la violenza delle donne. Il reato che si configura è gravissimo, non possiamo pensare di ridurlo ad un gesto banale. Cosa serve adesso? Una riflessione a trecento sessanta gradi che coinvolga tutti, istituzioni e non. Anche le famiglie giocano un ruolo molto importante a livello di educazione».