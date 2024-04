Donne palpeggiate al parco, perizia psichiatrica sul molestatore dei giardini pubblici

MAIOLATI SPONTINI - Una perizia psichiatrica per valutare la salute mentale del 26enne tunisino, arrestato l’8 marzo, a Moie, dopo che aveva molestato delle donne vicino ad un parco pubblico. Il giovane era finito in manette con l’accusa di violenza sessuale. Una donna avrebbe cercato di baciarla, un’altra l’avrebbe stretta in un abbraccio da dietro. Proprio mentre importunava la seconda vittima, una 43enne, sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato e portato via. Era primo pomeriggio. Dopo la convalida dell’arresto è stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

A chiedere la perizia psichiatrica con la formula dell’incidente probatorio è stato il suo difensore, l’avvocato Massimiliano Bossio, che aveva prodotto già in sede di convalida di arresto una serie di certificati medici che riguardano accertamenti fatti in Tunisia e per i quali il 26enne sarebbe affetto da disturbi del comportamento, una sindrome delirante. La gip Sonia Piermartini ha incaricato oggi lo psichiatra Luigi Berloni per fare l’accertamento. Il medico inizierà il 6 maggio e si è preso 30 giorni per fare la relazione che presenterà nell’udienza del 26 giugno.