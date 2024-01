Pedinamenti, messaggi e telefonate alla ex per riconqusitarla: stalker ammonito

ANCONA- Non accetta la fine della relazione con la sua compagna ed inizia a molestarla e perseguitarla con pedinamenti, chiamate e messaggi per riallacciare il rapporto, ammonito uno stalker di 60 anni residente nella provincia di Ancona. Il provvedimento, firmato dal questore di Ancona Cesare Capocasa su istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato notificato nella giornata di ieri. L’uomo già durante il rapporto affettivo si era dimostrato possessivo e aggressivo, motivi che hanno spinto la compagna a lasciarlo. Rifiutando la fine della relazione, il sessantenne ha iniziato a molestarla e perseguitarla con numerosissimi messaggi e telefonate per cercare di ottenere un incontro chiarificatore.

Di fronte al diniego della donna, l’uomo ha iniziato anche a pedinarla e a presentarsi nel luogo di lavoro. L’ex compagna, un’italiana di 60 anni, si è quindi rivolta alle forze dell’ordine. Al termine dell’attività istruttoria, il Questore ha emesso il provvedimento dell’ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. All’atto della notifica, l’uomo è stato invitato a rivolgersi all’Associazione “POLO9”, che grazie al protocollo “ ZEUS” sottoscritto dalla questura di Ancona, consente agli uomini che attuano condotte maltrattanti e/o persecutorie di accedere a percorsi di recupero gratuiti.