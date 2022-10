I poliziotti li fermano lungo il corso, 4 ragazzi nei guai: i loro documenti di identità sono falsi

ANCONA - Durante un controllo lungo corso Carlo Alberto consegnano ai poliziotti 4 documenti di identità contraffatti. Per questo altrettanti giovani moldavi, di età compresa tra i 22 ed i 25 anni, sono stati arrestati ed ora dovranno rispondere di possesso di documenti di identificazione falsi, mentre le carte d’identità sono state successivamente sequestrate.

Il controllo è avvenuto nella serata di ieri. I quattro moldavi stavano passeggiando lungo Corso Carlo Alberto quando, fingendo di dover attraversare la strada, hanno tentato invano di eludere l'intervento dei poliziotti. Le carte d’identità fornite agli agenti, già insospettiti da alcuni dettagli presenti nei documenti, sono state sottoposte all’analisi dell‘Ufficio Falso Documentale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, il cui personale, oltre ad accertare le difformità già riscontrate dagli operatori della Squadra Volante negli attimi successivi all'identificazione, ha rilevato ulteriori anomalie, confermando che le stesse erano contraffatte

Per i 4 ragazzi il pm ha disposto gli arresti domiciliari presso la loro abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Stamattina, all’esito di detta udienza, il Giudice ha convalidato gli arresti e rinviato il processo al prossimo 25 novembre. Per i 4 avviate anche le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.