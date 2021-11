La bidella è positiva al Covid, 120 bambini rimangono a casa: 6 le classi in isolamento

La bidella contrae il Covid ed ora 120 bambini si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni. E' quanto sta succedendo alla scuola dell'infanzia Rodari di Moie. Fino al 20 novembre i bimbi non potranno quindi far ritorno a scuola, dopo che la loro bidella è risultata positiva al Coronavirus. Come previsto dal protocollo quindi, tutti gli studenti delle 6 classi sono stati messi in isolamento. Una decisione che, come prevedibile, ha scatenato l'ira delle famiglie. Dal Comune fanno sapere che si è rispettata la normativa vigente e che in casi analoghi ci si è sempre mossi in questo modo. Le altri classi presenti nel polo scolastico non sarebbero interessate da casi di contagio e quindi rimarranno regolarmente attive.