Evoluzioni sul tetto, volo choc per un bambino di 11 anni: arriva l'eliambulanza

MAIOLATI SPONTINI - Un gioco pericoloso: potrebbe essere questa la causa del volo-choc di un bambino di 11 anni, precipitato dal tetto di un container dov’era salito con alcuni amici, forse con una bicicletta. L’incidente da brividi è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 19 a Moie di Maiolati, nei pressi dell’ex plesso scolastico di via Trento.

Il piccolo sarebbe precipitato da un’altezza di quasi 5 metri mentre giocava con gli amici, a quanto pare improvvisando delle evoluzioni con la bici. Alcuni passanti, preoccupati dalle grida spaventate dei bambini, sono intervenuti e hanno dato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato l’11enne in codice rosso a Torrette, da dove poi è stato trasferito al Salesi: per fortuna è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri.