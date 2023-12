In preda ai fumi dell'alcol, schiaffeggia il marito ed inveisce contro le forze dell'ordine

ANCONA – In preda ai fumi dell’alcool aggredisce il marito e poi i poliziotti giunti sul posto per sedare la lite. L’episodio è accaduto la scorsa notte, intorno alle due nei pressi di Via Flaminia: un quarantenne italiano ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per essere stato schiaffeggiato dalla consorte, una 35enne di origine straniera, che dopo aver abusato di sostanze alcoliche ha cominciato ad inveire nei suoi confronti fino a colpirlo.

Trovato riparo in un appartamento sottostante, l’uomo ha chiamato gli agenti che hanno trovato la donna all’interno del suo appartamento, in evidente stato di agitazione. I tentativi di calmarla instaurando un dialogo sono risultati però vani, al punto che la trentacinquenne ha cominciato ad aggredire verbalmente anche i poliziotti, cercando inoltre di colpire nuovamente il marito. Da qui, l’esigenza di far intervenire il personale sanitario, che ha trasportato la donna in Ospedale per sottoporla agli accertamenti del caso.