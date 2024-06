Marito ripudia la moglie. «Non stava agli ordini, non era sottomessa»

ANCONA - Vuole divorziare dal marito e scopre che da più di un anno lui l’aveva ripudiata. Il motivo? Non era abbastanza sottomessa. Il caso riguarda una coppia di bengalesi che vive ad Ancona da anni. Lei ha poco più di 30 anni, da poco è anche cittadina italiana. Lui è un operaio di 41 anni. Si erano sposati nel loro paese nel 2008 con nozze combinate. La scoperta è stata fatta venerdì scorso quando lo studio legale degli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci, a cui la bengalese si è rivolta per le pratiche di divorzio, ha fatto accesso ai documenti in comune, quelli relativi al matrimonio, scoprendo che la coppia non risultava più sposata ma c’era stato un ripudio. «E' stata ripudiata secondo il rito islamico - spiega l’avvocato Andrea Nobili - una pratica che non ha valore qua in Italia. Abbiamo predisposto un ricorso al tribunale di Ancona (sezione civile) per il riconoscimento dei diritti della signora e dei suoi figli minorenni evidenziando l’inesistenza per il nostro ordinamento giuridico di una sentenza islamica contraria a norme imperative di legge e ai diritti fondamentali in quanto deriva da forme di oscurantismo». Ripudiandola l’uomo si è liberato dal sostegno economico a lei e ai due figli ancora minorenni.

Nel documento depositato, il cui atto risale addirittura a maggio 2023, più un anno fa, il marito della bengalese ha indicato i motivi del ripudio. Dopo il matrimonio la donna non si sarebbe comportata da buona moglie «non mi ha trattato da marito, non mi ha dato il pieno rispetto che di solito si dà al marito, è stata insubordinata (è venuta meno all’obbedienza degli ordini, ndr), ha commesso adulterio» ha fatto verbalizzare nell’atto del suo paese l’uomo descrivendo come la moglie avrebbe preferito vivere la sua vita senza prendersi cura di lui. Pensando quindi alla sua «vita futura» il bengalese ha risolto «nel modo islamico, divorziando da lei pronunciando la triplice formula del ripudio per il divorzio irrevocabile». Per tre volte ha detto “bine talak" (ti ripudio, io divorzio da te). La moglie da tempo è in una struttura protetta in provincia di Ancona, con i figli minorenni perché ha denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni. Lavora ed ha imparato l’italiano. Lui è al secondo processo per questi reati, in uno è stato già condannato, nell’altro ha udienza a settembre.