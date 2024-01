Rompe due costole alla moglie e la offende: «Sei il nulla, non sai nemmeno cucinare». Condannato marito violento

SENIGALLIA - Calci e offese continue alla moglie, anche sul suo aspetto fisico e sulla sua condotta di vita. A subirle, per anni, una donna poco più che 40enne. Dopo la denuncia ha fatto finire il marito, di 49 anni, in tribunale per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Stando alle accuse sollevate dalla moglie, una senigalliese, l’uomo l’avrebbe offesa, umiliata e anche picchiata facendola finire all’ospedale con due costola incrinate una prognosi di 25 giorni. Il fatto più grave sarebbe avvenuto a marzo del 2021, al culmine di un litigio in cui lui l’avrebbe offesa anche come donna. «Non vali niente, non sai nemmeno cucinare, sei brutta».

Il 49enne ha affrontato nei giorni scorsi l’udienza preliminare con rito abbreviato davanti al gup Alberto Pallucchini. Era difeso dall’avvocato Domenico Liso. Il giudice lo ha assolto dai maltrattamenti ma condannato ad 8 mesi per le lesioni. Aveva chiesto di accedere ai programmi di giustizia riparativa che in caso di condanna prevede una pena più bassa. Una procedura introdotta con la recente riforma Cartabia. Non estingue il reato come la messa alla prova ma porta dei benefici all’imputato se il percorso viene rispettato. Per accedere all'iter deve essere nominato un mediatore e deve essere d’accordo anche la parte offesa. L’iter non è andato a buon fine.