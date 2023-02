Doppio malore nello stesso momento: moglie e marito quasi privi di sensi nell'abitazione

ANCONA - Doppio malore in via Berti, moglie e marito soccorsi da 118 e Croce Gialla. Entrambi, all'arrivo dei soccorritori, erano quasi privi di sensi Sul posto anche i vigili del fuoco. L'uomo si è ripreso quasi immediatamente, la donna è stata portata a Torrette con difficoltà respiratorie.

In un primo momento si era ipotizzata la presenza di monossido di carbonio nell'appartamento, pista tramontata subito dopo i controlli del caso. La caldaia era esterna e in casa non c'erano stufette. Una possibile causa potrebbe, secondo i socorritori, essere ricondotta alla temperatura particolarmente alta in casa, con finestre rimaste chiuse da giorni al punto da saturare l'aria.