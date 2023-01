Moglie gelosa graffia il marito dopo aver trovato sms di una donna sul suo cellulare, in casa arriva la polizia

FABRIANO – Messaggi di una donna al cellulare del marito, in casa scoppia un litigio finito a suon di graffi, quelli al collo dell'uomo. E' successo nell'abitazione di una coppia di 35enni dove lo scorso fine settimana è dovuta intervenire la polizia per sedare gli animi. Gli agenti del commissariato sono stati chiamati da alcuni vicini di casa che sentivano le urla dei due. Era domenica pomeriggio quando è arrivata la segnalazioni di una lite in famiglia. Arrivati sul posto la coppia ha spiegato alla polizia i motivi del diverbio, nato per questioni di gelosia.

La donna, infuriata, aveva ancora in mano il telefonino del marito al quale contestava vivacemente alcuni messaggi dallo stesso ricevuti da una comune conoscente. L’uomo era invece in atteggiamento dimesso, in silenzio, quasi timoroso di reagire anche verbalmente alla veemenza della moglie. I poliziotti lo hanno visto con il viso arrossato e il collo pieno di graffi. Con la polizia in casa la donna si è calmata e ha preferito poi lasciare l'abitazione per passare la notte da un'amica.