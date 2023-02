Mobilità & Parcheggi assume: posizioni aperte per Ausiliari della sosta

ANCONA - La Società Mobilità & Parcheggi del Comune di Ancona ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di Ausiliari della Sosta a tempo indeterminato. La graduatoria sarà utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. I principali requisiti richiesti sono: licenzia Media, minimo 18 anni, possesso della patente B. Per l'occasione l'Ugl Polizia Locale Marche, ha organizzato un percorso formativo Fad. Info: uglautonomie-pl@libero.it