Uno aggredisce la compagna, l'altro è un ladro seriale: accolte due misure di sorveglianza speciale

ANCONA- Due misure di sorveglianza speciale proposte dalla questura e accolte dal Tribunale. Nel primo caso è stata disposto per un uomo l'obbligo di soggiorno per due anni con il divieto di avvicinarsi alla compagna e ai luoghi da ella frequentati a meno di 300 metri. Era stato condannato per maltrattamenti ed atti persecutori.

Nel secondo è stata disposta l’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di un uomo condannato per essere l'autore di numerosi furti. I provvedimenti scaturiscono dalla possibilità, ritenuta concreta, che entrambi commettano in futuro ulteriori delitti della stessa specie.