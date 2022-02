Crisi Ucraina, mister Davide Possanzini è in viaggio verso l’Italia

Un primo sospiro di sollievo per quanto riguarda la Crisi Ucraina che ha coinvolto anche alcuni connazionali. Il tecnico loretano Davide Possanzini, vice di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, è in viaggio verso l’Italia essendo riuscito a lasciare il paese insieme a tutto lo staff. Determinante l’opera logistica svolta dall’Uefa e dalla Federcalcio italiana che hanno mediato e favorito la partenza dei tecnici e dei collaboratori (una decina in tutto) dall’albergo di Kiev – raggiunto dopo il ritiro a Belek, in Turchia - in cui erano relegati una volta iniziato il conflitto.

Possanzini e gli altri transiteranno in auto, o in bus, per la Polonia o per l’Ungheria e poi faranno ritorno a Roma in aereo. Resta da capire se e come proseguirà la stagione sportiva dopo la pausa invernale di fronte alla crisi scoppiata in questi giorni.