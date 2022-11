Guerra Russia-Ucraina e missili caduti in Polonia: «Prove generali di errore fatale», scatta la manifestazione

SENIGALLIA - «Prove generali di errore fatale. Così potremmo definire la caduta di un missile in territorio polacco, fatto che ha causato la morte di due innocenti e ha costretto il mondo a restare col fiato sospeso». Lo scrive in una nota la "Rete per la pace subito" di Senigallia, che annuncia una manifestazione venerdì 18 novembre alle 18,30 in piazza Saffi. L'iniziativa "Parole contro la guerra" prevede la presenza del musicista Gabriele Carbonari e chiede l'impediato cessate il fuoco oltre a ribadire il proprio "no" all'invio delle armi e il "sì" a un'azione diplomatica e all'accoglienza dei profughi.

«Sarà stato un errore o una azione deliberata, indirizzata all’allargamento del conflitto? E se fosse errore, è da attribuirsi all’uomo o alle armi iper tecnologiche, che una volta innescate, lanciate, procedono verso i loro effetti devastanti senza possibilità di controllo da parte dei militari?- continua la nota- effetto collaterale o no (ripescando il lessico ipocrita usato in guerre precedenti), il mondo ha rischiato che la Nato intervenisse direttamente contro la Russia e che si concretizzasse così quella escalation del conflitto che implica pure il ricorso al nucleare. Al momento della stesura di queste righe, l’ipotesi più accreditata è che il missile sia ucraino, caduto per errore in Polonia nell’infuriare della battaglia. Noi pensiamo però che il primo e il più grande errore sia la guerra, sia il ritenere, da una parte e dall’altra, che l’impiego di una quantità sempre maggiore di armi viepiù sofisticate possa risolvere le controversie da tempo aperte tra Ucraina e Russia, attuale tragico punto di caduta dei contrasti accesi tra le superpotenze. L’errore è non voler dichiarare subito il cessate il fuoco, è non intraprendere immediatamente la strada del negoziato».