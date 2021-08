Miss Marche 2021, la più bella è l'anconetana Emma Calì

Miss Marche 2021 parla anconetano. La corona è andata a Emma Calì, 18 anni, studentessa con il sogno di diventare medico. Si è tenuta ieri, 29 agosto, la finalissima Regionale Marche di Miss Italia 2021 nel suggestivo Varco sul Mare di Civitanova Marche. Si è aggiudicata il secondo posto ottenendo il titolo di Miss Civitanova Marche Katia Caselle 21enne di Pesaro studentessa in psicologia (che possiede anche il titolo regionale di Miss Miluna Marche)

La serata è stata condotta da Marco Zingaretti, noto conduttore marchigiano legato al concorso di Miss Italia da molti anni e presentatore televisivo, e Samanta Togni storica maestra di ballo di Ballando con le stelle ora conduttrice televisiva. Madrina e presidente di giuria Miss Italia 2020 Martina Sambucini. Performance canora con d'artista nonché imitatore Antonio Mezzancella vincitore di Tale e Quale Show. Sul palco gli artisti circensi della Takimiri Showevent con danze aeree e giocoleria. Momenti di break con la Crew Flow Finesse. Ben 23 le Miss in gara per contendersi il titolo regionale: Rebecca Rossi, Giordana Vannini, Arianna Tomassini, Erika di Girolami, Maria Paola Merlonghi, Nicol Badiali, Angelica Marini (Miss Rocchetta Marche) Chiara Ferranti, Rebecca Bonfiglio che a sorpresa ha ottenuto la fascia di Miss Sorriso Marche ceduta da Emma Calí ottenendo quella di Miss Marche) Sara Montali, Alice Peter (Miss Cinema Marche) Shari Romoli, Chiara Girolami, Martina Spezzaferro (Miss Sport Marche), Sara Matrullo, Milena Masci (Miss Eleganza Marche), Gaia Foglini (Miss Be Much), Francesca Agostinelli, Nadia Baleani, Giulia Calvaresi e Sofia Lou Straccini. Romantico il momento del défilé sposa da parte di tutte le miss indossando gli abiti di Toi Spose. L'organizzazione della serata di moda e bellezza era a cura del Comune di Civitanova Marche in collaborazione con l’agenzia Pai.