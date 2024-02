Proposta hard a due minorenni, loro fuggono ma lui le insegue: arrestato per violenza sessuale

ANCONA- Avrebbe usato parole spinte per fare apprezzamenti su due 13enni non immaginando che fossero ancora minorenni. Ad una delle due avrebbe anche palpeggiato le parti intime. Fuggite verso casa l’intervento di un genitore ha fatto arrivare la polizia, al Piano, e arrestare un uomo di 33 anni, albabese, con l’accusa di violenza sessuale su minore. Le manette sono scattate domenica, con tanto di denuncia del padre di una delle due vittime, ma solo oggi, dopo la convalida davanti al gip, è trapelata la notizia. Stando alle accuse lo straniero avrebbe avvicinato le due amiche di ritorno a casa, in zona stazione, facendogli prima dei complimenti sulla loro forma fisica per poi passare a delle avance spinte. Le minorenni hanno iniziato a correre per fuggire via ma una sarebbe stata raggiunta e palpeggiata. Nel tentativo di sottrarsi al presunto maniaco la ragazzina si è ferita ad un braccio (è stata poi medicata in ospedale). Il padre di una delle due ragazzine le ha salvate. Correndo in direzione di piazza Ugo Bassi sono arrivate in prossimità delle loro abitazioni e le urla hanno attirato l’attenzione del genitore che è sceso in strada per aiutare la figlia e la sua amica. Ha visto l’albabese vicino ad entrambe così ha chiamato la polizia cercando di allontanare lo straniero gettandogli addosso degli oggetti. Una volante della polizia è arrivata in via Giordano Bruno e ha bloccato il 33enne arrestandolo. È residente nel quartiere ed è stato messo ai domiciliari. Questa mattina ha affrontato l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Sonia Piermartini, difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere. Ha dato una versione diversa dei fatti. Non è un maniaco ma la vittima di una truffa.

Le due amiche si sarebbero avvicinate a lui, prima chiedendo 5 euro per comprare le sigarette e poi offrendosi, per 50 euro, di passare la notte con lui. Hanno chiesto 30 euro subito e 20 una volta arrivate a casa. L’albabese, credendo fossero maggiorenni, ha pagato 30 euro. Le ragazzine hanno preso il denaro e poi sono scappate. Lui le avrebbe rincorse per riavere i soldi e nel tentativo di strappare via le banconote ad una delle due l’avrebbe ferita. La gip ha convalidato l’arresto con la misura cautelare dei domiciliari. L’albabese potrà uscire solo per recarsi al lavoro.