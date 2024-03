Fa fumare uno spinello a due amichette poi ne violenta una. Lo choc per due minorenni

ANCONA - Prima le avrebbe drogate e poi, almeno una, violentata. Così due minorenni sarebbero finite nella "trappola" di un ragazzo, di dieci anni più grande, conosciuto su Instagram pochi giorni prima. Il giovane ha 24 anni, risiede in provincia di Ancona. Dopo uno spinello di gruppo avrebbe approfittato sessuale di una. Tutto si sarebbe consumato durante una serata nella Riviera del Conero. Il 24enne avrebbe abbordato una delle due ragazzine, una 15enne, sul social network e dopo qualche complimento inviatole per messaggio le avrebbe dato appuntamento per vedersi di persona. La ragazzina si è portata dietro un'amichetta, di 14 anni. Tutti e tre si sono visti in una località della Riviera del Conero dove dopo un drink in un locale la serata è proseguita in un giardino pubblico raggiunto a bordo dell'auto del ragazzo. All'interno del parco il 24enne avrebbe fatto fumare alle due amichette, che risiedono in provincia di Macerata, uno spinello fino a sballarle. I tre a quel punto avrebbero ripreso l'automobile per tornare in riviera.

Dentro il veicolo però si sarebbe consumata la violenza sessuale, almeno nei confronti di una delle due minorenni. Il giovane l'avrebbe costretta ad un rapporto orale, mentre l'altra ragazzina era seduta nel sedile di dietro, addormentata. Dai primi riscontri di indagine però qualcosa non torna perché stando alla ragazzina abusata anche la sua amichetta avrebbe avuto lo stesso trattamento ma la diretta interessata non lo avrebbe confermato. Sulla vicenda, avvenuta questa estate, a luglio, ma emersa solo ora, indagano i carabinieri e il giudice per le indagini preliminari ha disposto una perizia psicologica su entrambe le ragazzine per valutare, dal punto di vista emotivo, se le presunte vittime possano fornire una testimonianza attendibile, nel corso di un eventuale incidente probatorio, di quello che hanno vissuto. L'affidamento dell'incarico allo psicologo è avvenuto questa mattina in tribunale, ad Ancona, alla presenza anche del legale dell'indagato, l'avvocato Emanuele Senesi. Lo psicologo si è preso 60 giorni e riferirà sulla perizia davanti alla gip Sonia Piermartini il prossimo 21 giugno. II 24enne è indagato a piede libero per violenza sessuale su minori aggravata e cessione di sostanza stupefacente. Accuse che il giovane rigetta in pieno. Sono stati i genitori delle minorenni a denunciare i fatti ai carabinieri. Quella sera le figlie hanno tardato ad arrivare a casa e preoccupati si erano rivolti alla più vicina caserma. In nottata il rientro delle figlie e il racconto choc.