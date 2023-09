«Non abbiamo un posto dove andare, aiutateci»: tre 15enni chiedono aiuto alla polizia

ANCONA - Chiedono aiuto ai poliziotti perché soli e senza alcun rifugio. Gli agenti delle volanti hanno soccorso intorno a mezzanotte tre adolescenti non accompagnati, tutti di circa 15 anni. Dopo l'identificazione in questura, i giovani tunisni sono stati affidati al Servizio Emergenza Minori, che ha provveduto al loro collocamento in strutture idonee. Il Questore di Ancona: " Esseci sempre, ed esserci prima, per consentire a qualsiasi soggetto fragile la tutela più opportuna e concreta."