Sbarcati dalla nave ong e poi scappati via: trovati 5 minori fuggiti dalla casa di accoglienza

SENIGALLIA - Erano sbarcati da una nave ong ad Ancona, erano fuggiti dalla casa di accoglienza di Senigallia e ora sono stati ritrovati. Si tratta di 5 degli 11 minorenni salvati al largo della Libia, che ieri hanno fatto perdere le proprie tracce. La Polizia Ferroviaria li ha trovati alla stazione di Rimini.

Tre ragazzi, arrivati in treno, hanno raccontato di essere diretti nel nord Europa per ricongiungersi a dei familiari. Gli altri due sono stati trovati nel senigalliese. I ragazzi ora verranno collocati in strutture di accoglienza romagnole.