ANCONA – Ha fatto un volo dal terzo piano, precipitando dal balcone di una abitazione e ora è gravissima. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18, in via Capodistria, ad una 15enne di origine straniera. La minore è caduta di sotto riportando diversi traumi. Non si conoscono per ora le cause, se si è trattato di un incidente o altro. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato a lungo i familiari. In casa c’erano la sorella e la madre quando la 15enne è volata di sotto. Dietro il gesto non ci sarebbero motivi religiosi. Per i soccorsi sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa. Cadendo il colpo è stato attutito dai fili dei panni del balcone sottostante. La 15enne, studentessa, è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione. Ha un gravissimo trauma cranico.

(Servizio aggiornato alle 21.45)