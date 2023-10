ANCONA – Ha fatto un volo dal terzo piano, precipitando dal balcone di una abitazione e ora è gravissima. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, in via Capodistria, ad una 14enne di origine straniera. La minore è caduta di sotto riportando diversi traumi. Non si conoscono per ora le cause, se si si trattato di un incidente o altro. Sul posto c'è la polizia. Per i soccorso sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa.

(Servizio in aggiornamento)