Danneggiamento sul bus con tanto di coltello: centro off-limits per un 17enne

ANCONA - Danneggia un autobus e porta addosso un coltello: daspo urbano per un 17enne. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Ancona e il giovane non potrà frequentare per un anno le zone di Corso Garibaldi, corso Mazzini, costo Stamira, piazza Cavour, piazza Roma e piazza Kennedy. Si tratta del 56mo provvedimento di questo tipo emesso nel corso del 2023.