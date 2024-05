Adesca una minorenne su Instagram: «Mandami foto nuda o sono guai»

ANCONA - L’aggancia su Instagram presentandosi come un suo coetaneo e dopo aver carpito la sua fiducia inizia a parlarle di sesso e a chiedere foto nude. «Mandami i tuoi seni» avrebbe chiesto un 36enne ad una ragazzina di soli 12 anni. La minorenne non ha fatto nessuna foto senza veli e gli ha mandato uno scatto con addosso un top che copriva il seno. Ma l’adulto non si è arreso. Ha iniziato ad insistere inviando anche minacce e insulti alla minorenne per incutere paura e convincerla a fare gli scatti osé. «Guarda che ho amici nelle forze dell’ordine, ti faccio passare dei guai». La 12enne si è confidata con i genitori e ha bloccato lo sconosciuto insistente. Denunciato per adescamento di minore e accesso a materiale pornografico un 36enne di origine svizzera che rischia di finire a processo. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura è stata fissata l’udienza preliminare, davanti alla giudice Francesca De Palma, che si terrà il prossimo 17 ottobre. Lo svizzero è difeso dall’avvocato Gabriele Galeazzi.

Attualmente è in carcere nel suo paese per fatti analoghi e per una condanna a 5 anni che sta scontando per numerosi fatti simili (più di 40) e anche per l’episodio italiano in questione. I fatti sono relativi a maggio del 2019 quando la vittima risiedeva in un comune dell’hinterland anconetano. La giovane aveva un profilo aperto dove pubblicava foto di lei e disegni di ragazze vantando una dote artistica. Lo svizzero si è approcciato a lei con due account fittizi spacciandosi per un ragazzino anche lui e cercando di acquistare la sua fiducia e attenzione. Dopo una lunga conversazione via chat sono arrivate le prime richieste spinte. «Mandami dei baci, fotografa i tuoi seni nudi». La 12enne non lo ha accontentato e lui ha iniziato a trattarla male. Con un account le chiedeva le foto, con l’altro si fingeva un altro per spronarla a mandare gli scarti al richiedente che poi sarebbe stato sempre lui. La minore alla fine lo ha bloccato raccontanti tutto ai genitori. Il padre e la madre si sono rivolti alla polizia postale che è arrivata fino a lui tramite una indagini sul suo indirizzo Ip. I familiari sono rappresentati dall’avvocato Vittorio Bucci.