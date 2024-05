Scoperte irregolarità nella cura e conservazione dei prodotti, minimarket multato ed a rischio chiusura

ANCONA – Bar e mini market sotto la lente d’ingrandimento. La Polizia ha intensificato il monitoraggio sui locali del capoluogo, con particolare riferimento ad attività commerciali presenti nel quartiere Archi e nella zona del porto dorico. Durante un’ispezione, gli agenti hanno ravvisato alcune irregolarità nei documenti richiesti al momento del controllo ad un mini market etnico: non era infatti in possesso della documentazione SCIA, che attesta la regolarità dell'attività svolta e la tipologia di esercizio, mancanza che comporterà una multa di 400 euro.

Inoltre, è stata rilevata la violazione dell'obbligo di HACCP, ovvero del sistema di autocontrollo sugli alimenti. Non averlo significa non avere cura dei prodotti che vengono venduti al pubblico, della loro conservazione, delle temperature dei frigoriferi e di ogni altro elemento che prevenga eventuali situazioni di pericolo per i consumatori o contaminazioni. Pertanto la squadra amministrativa della Questura ha trasmesso le segnalazioni ai vari uffici di competenza. La sanzione pecuniaria prevista per la mancanza del predetto documento ammonta a 2000 euro, ma potrebbe anche ripercuotersi sulla regolare attività del negozio, il quale potrebbe infatti subire una chiusura immediata.