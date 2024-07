«Minacciato da un uomo armato», l'intervento della polizia in corso Carlo Alberto

ANCONA – La segnalazione era arrivata da un ragazzo, che si era rivolto alle forze dell’ordine in quanto – stando al suo racconto – minacciato da un uomo con un’arma da fuoco. L’episodio risale al week-end, quando gli agenti hanno ricevuto la comunicazione di una persona armata di pistola nei pressi di corso Carlo Alberto. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato un ragazzo che, a suo dire, aveva avuto un diverbio con un uomo che non conosceva ed aveva quindi riferito di essersi allontanato spaventandosi per quanto successo.

Da quanto ricostruito dalla polizia di stato, in sede di denuncia, sembrerebbe che l'uomo in questione abbia estratto una pistola minacciando l'altro. All'esito degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione sia sull'auto utilizzata dal sospettato che presso la sua abitazione, senza tuttavia riscontrare quanto denunciato.