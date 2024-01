Fermati dagli agenti, li minacciano e provano a scappare: denunciati due giovani

ANCONA – Si sono avvicinati a loro mentre fumavano uno spinello, ma i due una volta fermati per il controllo di routine hanno dapprima minacciato gli agenti e poi cercato di fuggire. Dovranno rispondere di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale due giovani di origine marocchina, intercettati dalle forze dell’ordine la scorsa notte durante un normale servizio di controllo nel territorio nei pressi di Via delle Grazie.

Il più giovane, di 24 anni, alla vista della Polizia ha cercato prima di disfarsi dello spinello e poi di allontanarsi. Una volta fermato ed identificato, a dare man forte al connazionale peraltro sprovvisto di permesso di soggiorno è arrivato un suo connazionale trentenne, il quale dopo aver spiegato di essere il fratello maggiore, ha affrontato in modo arrogante gli agenti invitando il presunto fratello e darsi alla fuga. Il tentativo di scappare non è però andato a buon fine: il 24enne è stato bloccato al momento di scavalcare una siepe, mentre il trentenne che nel frattempo aveva minacciato i poliziotti è stato bloccato prima di riuscire a far perdere le sue tracce. Entrami sono stati condotti in Questura e denunciati.