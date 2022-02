Minaccia di farla finita per una delusione d'amore: corsa per salvarlo

ANCONA - Una delusione d'amore lo spinge alla disperazione. La polizia gli salva la vita. E' quanto accaduto ieri sera in centro. Ricevuta la segnalazione al Nue 112 del ragazzo che voleva farla finita gli agenti delle Volanti si sono precipitati sul posto.

Quest’ultimo ha confermato ai poliziotti di essere emotivamente molto provato, a causa di problemi sentimentali, e di non avere la forza per continuare a sopportare tale dolore. Compresa la situazione di evidente disagio gli agenti hanno contattato il personale medico del 118 che è intervenuto dopo pochi minuti. In attesa dei sanitari, il giovane è stato tranquillizzato e confortato. Prima di salire sull’ambulanza il ragazzo ha ringraziato i suoi soccorrittori.