Minaccia di buttarsi dal quarto piano, salvato dalle forze dell'ordine e dal personale sanitario

L'episodio accaduto oggi a Collemarino: il 41enne, una volta fermato, ha anche provato a sfilare l'arma in dotazione ai Carabinieri forse proprio per rivolgerla contro se stesso. E' stato portato in codice rosso all'Ospedale di Torrette