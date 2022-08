Minaccia la madre ed il fratello, poi esce in strada con solo gli slip: deve intervenire la polizia

ANCONA - Quando i poliziotti sono arrivati in casa hanno trovato sua madre impaurita ed il fratello che si era chiuso in camera. Lui, un 40enne nigeriano, li aveva minacciati ripetutamente, per poi uscire in strada indossando soltanto degli slip. E' quanto successo ieri pomeriggio, poco dopo le 16, in un appartamento di via Flaminia.

I poliziotti hanno prima tranquillizzato la donna e l'altro ragazzo. Poi sono riusciti a riportare alla calma anche il 40enne nigeriano che ha riferito loro di aver avuto una lite con la sua famiglia dopo anni di vessazioni da parte della donna. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e droga, è stato accompagnato in questura e denunciato per minacce. Inoltre, visti i suoi precedenti, è stato considerato pericoso per l'ordine e la sicurezza pubblica ed il questore Capocasa ha emesso per lui un avviso orale. All'uomo è stato quindi intimato di modificare repentinamente la ua condotta di vita per non incorrere in misure più gravi.