«Vi ammazzo» cerca la ex, minaccia due donne e la polizia: denunciato

Ubriaco va in escandescenze e inizia a cercare la ex nel cortile di un palazzo del centro. Lei, però, non abita più in quella casa da tempo e così l'uomo, nel vano tentativo di trovarla, ha continuato a lanciare grida e insulti e a prendersela prima con due donne che si trovavano in strada e poi con gli agenti di polizia intervenuti per calmarlo. Attimi di tensione nei giorni scorsi a Senigallia. Un uomo di 50 anni di origine nordafricana è stato denunciato dalla polizia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E' stato poi raggiunto dal provvedimento, disposto dal Questore Capocasa, di allontanamento dal territorio del comune di Senigallia per tre anni, trattandosi di soggetto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L'uomo, già noto agli agenti per aver dato in escandescenze verso una donna sotto l'effetto dell'alcol, alla vista dei poliziotti ha iniziato a gridare frasi come «lasciatemi stare», «vi ammazzo». Nonostante i tentativi di calmarlo, ha iniziato ad inveire contro le due donne che si trovavano sulla via e che, poco prima, terrorizzate dal comportamento aggressivo, avevano chiesto aiuto. Il 50enne, rifiutandosi di fornire le sue generalità, ha quindi provato a raccogliere una bottiglia di vetro da terra e gli agenti, temendo che potesse scagliarla contro qualcuno, lo hanno bloccato immediatamente. Il comportamento minaccioso dell’uomo è proseguito anche nel corso degli accertamenti effettuati presso il Commissariato di Polizia. Sentite le due donne, una di queste ha riferito che l'uomo, già da qualche giorno, si era presentato a quell’indirizzo poiché prima vi risiedeva una donna con la quale aveva avuto un legame sentimentale, poi conclusosi però con una denuncia per atti persecutori.