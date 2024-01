Augura di morire al vicino molesto: «Crepi prima di fine anno». Donna assolta

MORRO D'ALBA – Vicini litigiosi costretti a vivere a pochi metri di distanza per via delle loro case, una accanto all’altra, con annesso un terreno agricolo ciascuna. La convivenza non è stata sempre pacifica tra i due, lei 76 anni e lui 67 anni. Inizialmente la donna ha denunciato l’uomo per aver bruciato delle sterpaglie. Lo ha fatto multare dai carabinieri forestali. Poi è stato l’uomo a querelare la donna, sentendosi in pericolo per delle parole che la vicina di casa gli avrebbe rivolto a seguito di un ennesimo diverbio verbale. «Sei un maledetto – gli avrebbe detto la 76enne - prima di fine anno vai a morire ammazzato, tanto muori prima di me». L’anziana è finita a processo per minacce aggravate davanti al giudice Lamberto Giusti ma lunedì è stata assolta. A scatenare la reazione dell’imputata, difesa dall'avvocato Corrado Canafoglia, sarebbe stato un lucchetto manomesso nella sua proprietà.

Per questo avrebbe tormentato il vicino proprietario dal 2017 fino all'ultimo dell'anno del 2019. Secondo la donna il confinante aveva anche un capanno abusivo che gli ostruiva i canali di scolo del terreno. Questo avrebbe danneggiato la sua proprietà. Per la difesa della 76enne non ci sarebbero state mai minacce che auguravano la morte al 67enne, parte civile con l'avvocato Marco Polita, ma solo modi di dire dettati dall'arrabbiatura della litigata. È stata creduta.